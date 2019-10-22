Из-за хлопка газа в частном доме в Дагестане пострадали четыре человека

Из-за хлопка газа в частном доме в Дагестане пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате хлопка газа в частном жилом доме в городе Избербаше в Дагестане, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

«Улица Юсупова, одноэтажный частный дом. Хлопок воздушной смеси без горения», — заявили в пресс-службе.

По данным ведомства, двое пострадавших отказались от госпитализации, еще двое получили травмы, и сейчас их состояние оценивается медиками как состояние средней тяжести.

В МЧС также сообщили, что хлопок произошел в частном доме, где неправильно использовали газ. На место аварии служба отправила семь человек и две единицы техники.

7 октября хлопок газа произошел в многоквартирном доме в Пермском крае. Из-за хлопка разрушилась одна стена дома. Кроме того, в некоторых квартирах испортилась мебель. В доме проживали 14 человек, никто из них не пострадал.



