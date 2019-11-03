В ООН насчитали 3,3 тыс. погибших мирных жителей в Донбассе

В результате вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года погибли более 3,3 тыс. мирных жителей. Об этом сообщает Организации Объединенных Наций (ООН) в Twitter со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов.

По этим данным, в ходе вооруженного противостояния было ранено 9 тыс. человек. Около 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн человек нуждаются в помощи.

Из-за конфликта на Украине появилась «линия соприкосновения» протяженностью 427 км, которая перекрыла доступ к необходимым услугам, говорится в сообщении ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2019 года назвал сумму, необходимую на восстановление Донбасса. По его словам, на это потребуется более 300 млрд грн ($11,4 млрд). Глава государства пообещал, что восстановление начнется до конца войны в первую очередь на подконтрольных Киеву территориях.