Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
В квартире в Ленинградской области взорвался снаряд времен войны Общество, 15:05 В ООН насчитали 3,3 тыс. погибших мирных жителей в Донбассе Политика, 14:55 В самолете Абэ по пути в Таиланд загорелась духовка Общество, 14:35 Появилось видео нокаута Ковалева в бою против Альвареса Спорт, 14:30 Два человека пострадали при взрыве газа в Дагестане Общество, 14:28 Медведев заявил об опасности монополий в сфере ИТ Технологии и медиа, 14:23 Как полностью отказаться от курения и избавиться от его вредного влияния РБК Стиль и CHN, 14:19 В офисе Зеленского назвали фейком данные о драке с начальником СБУ Политика, 14:06 Бабченко подтвердил информацию о переезде с Украины Общество, 14:00 Бивол заявил о потере интереса к бою с Ковалевым Спорт, 13:52 На Украине заявили о «печальном сценарии» без авиасообщения с Россией Общество, 13:45 Синоптики пообещали москвичам «аномальное тепло» 5 ноября Общество, 13:13 Внуково сообщило о поломке сортировщика багажа в аэропорту Общество, 12:53 Ковалева госпитализировали после нокаута в бою с Альваресом Спорт, 12:51
Политика ,  
0 
В ООН насчитали 3,3 тыс. погибших мирных жителей в Донбассе

В результате вооруженного конфликта в Донбассе с 2014 года погибли более 3,3 тыс. мирных жителей. Об этом сообщает Организации Объединенных Наций (ООН) в Twitter со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов.

По этим данным, в ходе вооруженного противостояния было ранено 9 тыс. человек. Около 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, 3,5 млн человек нуждаются в помощи.

Из-за конфликта на Украине появилась «линия соприкосновения» протяженностью 427 км, которая перекрыла доступ к необходимым услугам, говорится в сообщении ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2019 года назвал сумму, необходимую на восстановление Донбасса. По его словам, на это потребуется более 300 млрд грн ($11,4 млрд). Глава государства пообещал, что восстановление начнется до конца войны в первую очередь на подконтрольных Киеву территориях.

Теги: ООН, Донбасс, война, итоги
Материалы по теме
Финляндия пообещала Украине €600 тыс. на разминирование Донбасса
Политика
Кремль назвал условие выделения денег на восстановление Донбасса
Политика
В Киеве заявили о планах потребовать репарации с России за Донбасс
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter