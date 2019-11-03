В офисе Зеленского назвали фейком данные о драке с начальником СБУ

В офисе Зеленского назвали фейком данные о драке с начальником СБУ

Замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг информацию о драке главы офиса Андрея Богдана и председателя СБУ Ивана Баканова. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какого-то доверия», — заявил Тимошенко.

Ранее телеканал «112 Украина» со ссылкой на журналиста Станислава Речинского сообщал о том, что глава офиса президента Украины Андрей Богдан подрался с начальником Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.

30 октября между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка. Причиной стал спор из-за обсуждения вопроса о создании временной следственной комиссии для расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года.