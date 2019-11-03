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Журналист сообщил о драке начальника СБУ с главой офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подрался с начальником Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на сообщение журналиста Станислава Речинского в Facebook.

По данным телеканала, драка произошла 30 октября. Как сообщает журналист, причиной конфликта стало назначение руководителя Главного следственного управления СБУ. Богдан предлагал на эту должность Дмитрия Нескромного, а Баканов — Василия Вовка. По словам Речинского, в драке Богдану выбили зуб.

30 октября между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка. По данным агентства УНН, Тищенко оторвал пуговицу с одежды Скорика, после чего остальные парламентарии начали их разнимать. Причиной потасовки стал спор между депутатами из-за обсуждения вопроса о создании временной следственной комиссии для расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года. В этот день произошли столкновения между пророссийскими сторонниками движения «Антимайдан» и проукраинскими активистами движения «Евромайдан», в результате которых погибли 48 человек, еще несколько сотен пострадали.

Теги: Украина, драка, СБУ
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