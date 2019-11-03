Внуково сообщило о поломке сортировщика багажа в аэропорту

В аэропорту Внуково в воскресенье утром сломался сортировщик багажа, из-за чего вещи на сдачу для вылета обрабатывались вручную, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Была сломана лента сортировщика багажа фирмы Wonderland. В данный момент все починили, все работает в автоматическом режиме. Задержек вылета не было», — заявили в пресс-службе.

Пассажиры в социальных сетях сообщали об образовании очередей из-за сломавшегося багажного транспортера.

Большие очереди на вход в аэропорт были во Внуково утром 22 октября. Представитель аэропорта пояснил, что толпа образовалась из-за большого количества рейсов в это время, а время ожидания в очереди не превысило 15 минут.