Во Внуково объяснили причину очередей на входе в аэропорт

Во Внуково объяснили причину очередей на входе в аэропорт

В столичном аэропорту «Внуково» объяснили причину больших очередей на вход в терминал. Об это сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Как рассказали во «Внуково», 22 октября утром около 06:00 на входе в терминал со стороны эстакады на втором этаже образовалось скопление людей.

«Время ожидания в очереди на вход не превысило 15 минут. Службы аэропорта Внуково оперативно сработали, были привлечены дополнительные сотрудники, задействовано пять лент интроскопа и три рамки металлодетектора», — заявили в пресс-службе, уточнив, что в то же время очередь на первом этаже отсутствовала.

Представитель «Внуково» пояснил, что толпа образовалась из-за большого количества рейсов в это время. «Был пиковый разлет. Плюс не все пассажиры пользуются аэроэкспрессами, многие приезжают в аэропорт на такси или общественном транспорте», — объяснили в пресс-службе.

Сейчас очереди устранены, аэропорт работает в штатном режиме.