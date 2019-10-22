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Во Внуково объяснили причину очередей на входе в аэропорт

В столичном аэропорту «Внуково» объяснили причину больших очередей на вход в терминал. Об это сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Как рассказали во «Внуково», 22 октября утром около 06:00 на входе в терминал со стороны эстакады на втором этаже образовалось скопление людей.

«Время ожидания в очереди на вход не превысило 15 минут. Службы аэропорта Внуково оперативно сработали, были привлечены дополнительные сотрудники, задействовано пять лент интроскопа и три рамки металлодетектора», — заявили в пресс-службе, уточнив, что в то же время очередь на первом этаже отсутствовала.

Представитель «Внуково» пояснил, что толпа образовалась из-за большого количества рейсов в это время. «Был пиковый разлет. Плюс не все пассажиры пользуются аэроэкспрессами, многие приезжают в аэропорт на такси или общественном транспорте», — объяснили в пресс-службе.

Сейчас очереди устранены, аэропорт работает в штатном режиме.

4 августа в «Шереметьево» произошел сбой в работе рамок досмотра, из-за чего на входе скопилось множество людей. В пресс-службе пояснили, что технические неполадки были вызваны отключением питания.

Теги: новости РБК, Внуково, аэропорт
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