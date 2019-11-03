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Медведев отметил растущий интерес к сотрудничеству со странами ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью газете Bangkok Post, расшифровка которого опубликована на сайте правительства, отметил, что интерес к сотрудничество со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) растет.

«Евразийский союз предлагает взаимовыгодные партнерские отношения. Думаю, что это одна из причин, благодаря которой Евразийский союз не просто вызывает интерес, а становится популярен», — объяснил Медведев. По его словам, страны-участницы ЕАЭС: Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия создали один из крупнейших общих рынков. «Это почти 184 миллиона потребителей. Совокупный ВВП наших стран — около 2 трлн долларов США», — отметил глава кабмина.

Медведев добавил, что в 2018 году Таиланд подписал соглашение о сотрудничестве с ЕАЭС.

В интервью Bangkok Post премьер-министр также заявил, что Россия и Таиланд планируют увеличить объем взаимной торговли до $10 млн в год. Для этого страны планируют сотрудничать в энергетической, гражданской, авиационной, космической, фармацевтической сферах, а также в области транспорта и машиностроения.

Медведев 3 и 4 ноября примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите, которые пройдут в Бангкоке. Пемьер-министр также планирует провести ряд двусторонних встреч.

Теги: Дмитрий Медведев, ЕАЭС
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