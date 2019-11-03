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Медведев выступил за использование карт «Мир» в Тайланде

Премьер-министр России Дмитрий Медведв предложил использовать платежные карты «Мир» на территории Тайланда. Об этом он заявил в интервью газете Bangkok Post, расшифровка которого опубликована на сайте правительства.

По словам Медведева, примирение карт «Мир» в Тайланде было бы не только удобно для россиян, но и принесло бы пользу тайским бизнес-компаниям, которые сотрудничают с российскими партнерами. Он отметил, что Россия и Тайланд ведут совместную работу, по результатам которой объем взаимной торговли должен увеличиться до $10 млрд в год. Для этого планируется сотрудничество двух стран в энергетической, гражданской, авиационной, космической, фармацевтической сферах, а также в области транспорта и машиностроения.

Медведев добавил, что с некоторыми странами АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) были запущены переговоры по поводу строительства центров ядерной науки и технологий. Так, «Росатом» занимается разработкой проекта по возведению циклотронно-радиохимического комплекса в Таиланде.

Также, по его словам, большие возможности для обеих стран, в том числе для сокращения цифрового разрыва, может открыть создание транснациональной сети «Умных городов». Медведев отметил, что у партнеров из АСЕАН наблюдается особый интерес к российским наработкам в области электронных госуслуг, цифровизации городского хозяйства, а также совершенствования жилищной и транспортной инфраструктуры.

Медведев 3 и 4 ноября примет участие в Деловом инвестиционном саммите АСЕАН и Восточноазиатском саммите, которые пройдут в Бангкоке. Как сообщили в пресс-службе правительства, в ходе мероприятий будут обсуждаться вопросы сотрудничества стран в различных сферах. Также Медведев планирует провести ряд двухсторонних встреч.

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