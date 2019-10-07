В Самаре в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

В Самаре в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

В Самаре 6 октября в результате ДТП с автобусом пострадали 15 человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Самарской области.

«Всего 15 пострадавших, шесть из них госпитализировано. Всем остальным оказана помощь амбулаторно», — сообщили РБК в пресс-службе областного минздрава.

Ранее ТАСС сообщал, что один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести.

ДТП произошло 6 октября. Автобус, в котором находились 30 человек, врезался в столб уличного освещения, пытаясь избежать столкновения с автомобилем.

Сотрудники прокуратуры и полиции в настоящий момент проводят доследственную проверку, отмечает агентство.