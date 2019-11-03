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В правительстве оценили перспективы упрощения визового режима с Таиландом

Москва и Бангкок пока не рассматривают тему увеличения срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде. Об этом журналистам заявил первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, передает «РИА Новости».

Действующие правила, которые разрешают россиянам безвизовое пребывание в Таиланде в течение 30 дней, «создают благоприятные условия для расширения туристических обменов», отметил Приходько. По его словам, вопрос об упрощении российского визового режима для тайцев также пока не стоит на повестке дня.

Приоритетным вопросом представитель кабмина назвал обеспечение безопасности туристов. «Важно также добиться роста таиландских туристов, посещающих Россию для ознакомления с ее историческим, культурным и природным потенциалом», — добавил Приходько.

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В 2018 году, по данным московского офиса Туриистического управления Таиланда, эту страну посетили 1,5 млн российских туристов. Это на 9,4% больше, чем голом ранее. По данным ведомства, россияне потратили в королевстве почти 238 млрд руб., что почти на 13% больше, чем в 2017 году.

Теги: Таиланд, визы
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