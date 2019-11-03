Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь. Об этом она написала в Instsgram.
«Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей со всей России», — написала Кэрол Феннер на русском языке. Она добавила, что многие спрашивают ее о банковских реквизитах, но она не может открыть российский банковский счет, так как является туристкой. При этом Феннер отметила, что все желающие могут сделать пожертвования через краудфандинговую платформу GoFundMe.
Как сообщает ABS News, шестимесячная Луна Феннер родилась с меланоцитарным невусом — у нее на лице большое родимое пятно, напоминающее маску Бэтмэна. Американские врачи установили, что девочка здорова, но есть вероятность, что родинка перерастет в меланому — рак кожи. Как рассказала Кэрол Феннер телеканалу «360», американские врачи не смогли помочь девочке. Феннер удалось найти хорошего доктора, но страховая компания отказалась покрывать операцию, стоимостью почти $400 тыс. По ее словам, с ней связался российский врач, который рассказал, что в России есть новый метод лечения, который не проводят в США. Она отметила, что он менее инвазивный, а все операции девочке должны провести в течении одного или полутора лет.
Первая операция по удалению родимого пятна у Лны Феннер прошла 8 октября.