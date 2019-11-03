Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь

Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь. Об этом она написала в Instsgram.

«Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей со всей России», — написала Кэрол Феннер на русском языке. Она добавила, что многие спрашивают ее о банковских реквизитах, но она не может открыть российский банковский счет, так как является туристкой. При этом Феннер отметила, что все желающие могут сделать пожертвования через краудфандинговую платформу GoFundMe.

https://www.instagram.com/p/B4WrUZPhWcK/

Как сообщает ABS News, шестимесячная Луна Феннер родилась с меланоцитарным невусом — у нее на лице большое родимое пятно, напоминающее маску Бэтмэна. Американские врачи установили, что девочка здорова, но есть вероятность, что родинка перерастет в меланому — рак кожи. Как рассказала Кэрол Феннер телеканалу «360», американские врачи не смогли помочь девочке. Феннер удалось найти хорошего доктора, но страховая компания отказалась покрывать операцию, стоимостью почти $400 тыс. По ее словам, с ней связался российский врач, который рассказал, что в России есть новый метод лечения, который не проводят в США. Она отметила, что он менее инвазивный, а все операции девочке должны провести в течении одного или полутора лет.

Первая операция по удалению родимого пятна у Лны Феннер прошла 8 октября.