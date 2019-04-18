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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,71%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Как прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В среду, 17 апреля, в Кремле прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Это было первое масштабное выступление артистки за долгое время. 15 апреля певице исполнилось 70 лет. Как прошел концерт — в фоторепортаже РБК
Фото: desaliaktau / Instagram
Первый за многие годы концерт Аллы Пугачевой прошел в Кремлевском дворце. В первых рядах сидели ее родные и близкие
Фото: fkirkorov / Instagram

Поздравить Пугачеву пришел певец и бывший муж артистки Филипп Киркоров. «Спасибо за этот нереальный сегодняшний вечер, который ждала вся страна десять лет!!!» — написал он в своем Instagram

Фото: moto_aleksandr / Instagram
Во время концерта Алла Пугачева исполнила свои хиты, такие как «Любовь, похожая на сон» и «Женщина, которая поет»
Фото: fertikvadim / Instagram
Также в программе были и совсем новые песни, например «Анестезия» и «Монолог»
Фото: volochkova_art / Instagram

На концерт пришла и балерина Анастасия Волочкова. По ее признанию, ее лично пригласила Пугачева.

Волочкова вышла на сцену во время одного из номеров: «Для меня огромная честь, что Алла Борисовна меня лично пригласила на свой концерт. И не только как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли «королевы шпагата». И все это мы держали в секрете, подготовив сюрприз зрителю. И впервые семь лет назад именно Алла Борисовна вывела меня на сцену в Рождественских встречах как поющую балерину», — написала Волочкова в Instagram
 

Фото: roman_evgenich / Instagram
Зал приветствовал Пугачеву криками «Мы вас любим!»
Фото: desaliaktau / Instagram
Поздравить народную артистку в Кремлевский дворец пришел историк моды, ведущий телешоу «Модный приговор» Александр Васильев
Фото: moto_aleksandr / Instagram
Сценический образ Аллы Пугачевой по-прежнему остается экстравагантным
Фото: d.gurtskaya_official / Instagram

На концерте присутствовала певица Диана Гурцкая. Она так высказалась о выступлении Пугачевой в своем Instagram: «Концерт АБ был пронзителен и наполнен той лиричностью и искренностью, которую каждая женщина хочет передать от своей души любимому человеку. <...> До сих пор мурашки и замирание сердца»

Фото: felixgrozdanov / Instagram
Алла Пугачева пообещала зрителям снова выйти на сцену через десять лет
Теги: мультимедиа, Алла Пугачева
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