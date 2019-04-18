Как прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В среду, 17 апреля, в Кремле прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Это было первое масштабное выступление артистки за долгое время. 15 апреля певице исполнилось 70 лет. Как прошел концерт — в фоторепортаже РБК
Поздравить Пугачеву пришел певец и бывший муж артистки Филипп Киркоров. «Спасибо за этот нереальный сегодняшний вечер, который ждала вся страна десять лет!!!» — написал он в своем Instagram
На концерт пришла и балерина Анастасия Волочкова. По ее признанию, ее лично пригласила Пугачева.
Волочкова вышла на сцену во время одного из номеров: «Для меня огромная честь, что Алла Борисовна меня лично пригласила на свой концерт. И не только как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли «королевы шпагата». И все это мы держали в секрете, подготовив сюрприз зрителю. И впервые семь лет назад именно Алла Борисовна вывела меня на сцену в Рождественских встречах как поющую балерину», — написала Волочкова в Instagram
На концерте присутствовала певица Диана Гурцкая. Она так высказалась о выступлении Пугачевой в своем Instagram: «Концерт АБ был пронзителен и наполнен той лиричностью и искренностью, которую каждая женщина хочет передать от своей души любимому человеку. <...> До сих пор мурашки и замирание сердца»