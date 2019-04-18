Как прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

На концерт пришла и балерина Анастасия Волочкова. По ее признанию, ее лично пригласила Пугачева.

Волочкова вышла на сцену во время одного из номеров: «Для меня огромная честь, что Алла Борисовна меня лично пригласила на свой концерт. И не только как зрителя, а как и единственную участницу одного из ее номеров концерта! В легкой и шуточной роли «королевы шпагата». И все это мы держали в секрете, подготовив сюрприз зрителю. И впервые семь лет назад именно Алла Борисовна вывела меня на сцену в Рождественских встречах как поющую балерину», — написала Волочкова в Instagram

