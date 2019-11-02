В Кирове перевернулась скорая с пострадавшей в ДТП шестилетней девочкой

В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая везла в больницу шестилетнюю девочку, пострадавшую в ДТП. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на УГИБДД по региону.

Авария произошла около 11:00 на улице Дзержинского. Скорая столкнулась с автомобилем Ford Fusion на перекрестке. По данным ГИБДД, скорая двигалась на красный сигнал светофора со включенной сигнализацией. От удара машина скорой помощи перевернулась, но никто не пострадал.

Шестилетняя девочка, которую медики везли в больницу накануне попала в ДТП, где погибли ее родители. Как сообщили местному изданию «Первоисточник» в областном УГИБДД, авария произошла около 9:00 на 471 км федеральной автодороги «Вятка» в Мурашинском районе Кировской области. 36-ти летний водитель легкового автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик. В результате погибли водитель легкового автомобиля и его жена. Их дочь и водитель грузовика получили травмы.

В октябре в Саратове машина скорой помощи столкнулась с «Нивой». Авария произошла на пересечении улиц Большая Садовая и Шелковичная. В результате пострадали три человека, двое из которых находились в скорой.