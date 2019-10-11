В Саратове в ДТП с перевернувшейся скорой пострадали три человека

В Саратове в ДТП с перевернувшейся скорой пострадали три человека

В Саратове после ДТП с машиной скорой помощи госпитализировали трех человек. Об этом РБК сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Саратовской области.

Представитель отдела пропаганды уточнил, что авария произошла около 07:00 (06:00 мск) 11 октября на пересечении улиц Большой Садовой и Шелковичной, машина скорой медицинской помощи столкнулась с «Нивой».

«В результате ДТП пострадали двое пассажиров, находившихся в скорой, и один пассажир из «Нивы», — сообщил он.

По данным местного портала «Регион 64», среди пострадавших — 66-летний мужчина и 64-летняя женщина из кареты скорой помощи, а также 47-летняя пассажирка «Нивы». Пострадавших доставили в местные медицинские учреждения. На фото, опубликованном изданием, видно, что скорая перевернулась от удара.