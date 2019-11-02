В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище

В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище

В городе Щигры Курской области три школьницы разрушили памятники на нескольких могилах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

В ведомстве сообщили, что полицейские установили личность подозреваемых в вандализме. Две школьницы живут в городе Щигры, третья — из Старого Оскола. По предварительным данным, разрушены шесть могил. В МВД уточнили, что назначена проверка, в ходе которой установят потерпевших и проведут работу по возмещению ущерба. Как заявили в ведомстве, школьницы самостоятельно записали и выложили в социальные сети видео разрушения надгробий, чтобы таким образом показать свою «крутизну».

Как сообщает местное издание «Курск сегодня», две школьницы ломали надгробные камни ногами, в то время как третья снимала происходящее на телефон.

В октябре в Уссурийске полицейские задержали вандалов, засыпавших землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны.