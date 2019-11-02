Полиция обнаружила машину предполагаемых убийц главы центра «Э» Ингушетии

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили машину, которой предположительно воспользовались убийцы начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, чтобы скрыться с места преступления. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, а также Telegram-канал Baza.

По данным агентства, автомобиль нашли недалеко от места стрельбы. В машине никого не было, сейчас ее осматривают криминалисты. Как сообщает Baza, речь идет об автомобиле BMW X7, преступники бросили его неподалеку от цирка на проспекте Вернадского.

2 ноября на улице Академика Анохина в Москве убили начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Среди рассматриваемых версий происшедшего — профессиональная деятельность Эльджаркиева и его личные взаимоотношения.