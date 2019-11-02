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Второй жертвой убийства главы Центра «Э» по Ингушетии стал его брат

Вторым погибшим в результате стрельбы на западе Москвы оказался брат убитого начальника центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс».

Ибрагима Эльджаркиева расстреляли на улице 2 ноября на улице Академика Анохина на западе Москвы. Неизвестный подошел к нему и несколько раз выстрелил в голову.

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Как сообщает ТАСС, на место убийства выехал глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов, а также начальник Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД России Олег Ильиных. В городе ввели план «Перехват».

Ранее на Эльджаркиева уже совершали покушение. В январе этого года неизвестные обстреляли его машину. В результате стрельбы получили ранения три человека, находившиеся в автомобиле, позже один из них умер.

Теги: стрельба, убийство
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В Сети появилось видео убийства начальника Центра «Э» по Ингушетии
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