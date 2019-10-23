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В Москве неизвестный на машине сбил двух сотрудниц полиции
В региональном управлении ГИБДД по Москве РБК сообщили, что не располагают информацией о месте работы пострадавших
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве автомобиль сбил двух пешеходов в районе дома 6 в Погорельском переулке, сообщает столичное управление ГИБДД в Twitter.

«В 12:10 в Погорельском переулке возле дома 6 водитель автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП. Принимаются меры к задержанию», — говорится в сообщении.

По данным «РИА Новости» и ТАСС, пострадавшими оказались две сотрудницы полиции, они были в гражданской одежде. РЕН ТВ, который также сообщает о двух сбитых сотрудницах полиции, пишет, что их сбил водитель погрузчика: женщины вышли на обочину из-за ремонта, который идет у одного из домов. Пострадавшие работают в финансово-экономическом департаменте МВД, сообщает телеканал.

«На данный момент у нас нет такой информации», — заявили РБК в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве в ответ на вопрос, являются ли сбитые пешеходы сотрудницами МВД.  

В департаменте по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий министерства РБК посоветовали обратиться за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России. 

Авторы: Константин Нагаев, Алена Прохоренко
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