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В Минске завели дело на сообщившего о минировании самолета пенсионера

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после ложного сообщения о минировании самолета, который должен был выполнять рейс Минск — Санкт-Петербург. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным СК, инцидент произошел вечером 1 ноября. О возможном взрыве сообщил 80-летний пассажир во время посадки на рейс в Национальном аэропорту Минск. В аэропорт прибыли саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, однако по итогам осмотра места происшествия взрывные устройства не были обнаружены.

Как сообщили в СК, лжеминера задержали, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК Белоруссии (заведомо ложное сообщение об опасности).

В конце октября в Екатеринбурге задержали мужчину, заявившего о бомбе на борту самолета, который должен был выполнять рейс Екатеринбург — Сургут. Согласно ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), лжеминеру грозит до трех лет лишения свободы.

Теги: Беларусь, минирование, самолет
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