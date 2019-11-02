МИД не увидел прогресса в делах об убийствах журналистов на Украине

МИД не увидел прогресса в делах об убийствах журналистов на Украине

МИД России заявил об отсутствии прогресса в расследовании убийств журналистов на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства, посвященном Международному дню прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов.

«До сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других», — пишет министерство.

Ведомство выражает серьезную обеспокоенность из-за ситуации с работниками СМИ на Украине. Речь идет о физическом насилии и обстрелах с украинской стороны на юго-востоке страны.

МИД призвал международные структуры и правозащитные организации жестче реагировать на любые формы давления на журналистов со стороны Киева.

Фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб на Донбассе 6 августа 2014 года недалеко от города Снежное. Колонна из автомобилей, в одном из которых ехал Стенин, была обстреляна из танка и БМП. Как считает следствие, обстрел вели военнослужащие 79 аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. СК России заявлял, что на запросы о гибели журналиста получает лишь «формальные ответы» со стороны Киева.