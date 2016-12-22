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СК заявил о «формальных ответах» Киева по делу об убийстве Стенина
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СК заявил о «формальных ответах» Киева по делу об убийстве Стенина
Общество, 10:41
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СК заявил о «формальных ответах» Киева по делу об убийстве Стенина

Следственный комитет России заявил, что получает «лишь формальные ответы» от украинской стороны на запросы, касающиеся расследования гибели фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина в Донбассе в 2014 году. Об этом говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.

Как заявил СК, «очевидно», что подробной информацией о происшествии, при котором погиб Стенин, обладает Украина. При этом, как утверждают в ведомстве, украинские компетентные органы в ответ на российские запросы с просьбой предоставить сведения о военнослужащих, которые могли быть причастны к случившемуся, направляют формальные ответы. «Результаты украинского расследования по фактам убийств журналистов российской стороне также неизвестны», — говорится в сообщении СК.

СК сообщил об отказе Украины содействовать расследованию убийства Стенина
Политика

Стенин погиб 6 августа 2014 года неподалеку от города Снежное. Колонна из автомобилей, в одном из которых ехал Стенин, была обстреляна из танка и БМП, по данным следствия, военнослужащими 79 аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Транспортные средства были сожжены, принадлежность останков Стенину удалось установить с помощью экспертизы. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) заявил о непричастности украинских боевиков к гибели российского журналиста.

Теги: Украина , Следственный комитет , Андрей Стенин
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