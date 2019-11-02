Асмус отказалась от претензий к компании за надгробие с ее фотографией

Асмус отказалась от претензий к компании за надгробие с ее фотографией

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требований компенсации в отношении компании, разместившей ее изображение на похоронной гравюре. Об этом сообщил РБК ее адвокат Анатолий Кучерена.

Адвокат подтвердил, что актрисе принесли «как устные, так и письменные» извинения за инцидент, назвав решение Асмус отказаться от претензий взвешенным и великодушным.

«Задача была, чтобы они все-таки принесли извинения за доставленные нервотрепку и все прочее», — пояснил Кучерена.

Ранее СМИ сообщили, что среди экспонатов проходящей на ВДНХ выставке ритуальных услуг «Некрополь» было представлено надгробие с фотографией Асмус. Позже экспонат с изображением актрисы убрали, ее адвокат Анатолий Кучерена сообщал РБК, что Асмус требует извинений и компенсации за инцидент.