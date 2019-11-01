Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 12:29
У SuperJet отказал двигатель после вылета из Тюмени Общество, 17:29 Eще 1 миллиард XRP стал доступен для продажи: чего ждать от курса монеты Крипто, 17:25 Состояние отравившихся артистов Мариинки оценили как средней тяжести Общество, 17:24 Призера ЧМ-1998 уволили с поста главного тренера итальянского клуба Спорт, 17:22 В МВД решили создать подразделения по борьбе с киберпреступностью Общество, 17:22 Асмус потребовала компенсацию за надгробие с ее фотографией Общество, 17:19 Лепсу запретили въезд в Латвию Общество, 17:16 Путин обсудил с Совбезом строительство международных газопроводов Политика, 17:14 Развали свой бизнес. Тест РБК и УРАЛСИБ, 17:10 Задержанного за подготовку убийства генерала арестовали на два месяца Общество, 17:08 Силуанов назвал рудиментом уголовное наказание за валютные нарушения Экономика, 17:07 Снять за 50 секунд: как Wildberries делает 13 тыс. фото в день Pro, 17:02 ФАС отложила рассмотрение жалобы «Лаборатории Касперского» на Apple Технологии и медиа, 16:59 Рекордсмена Белоруссии в прыжках в высоту отстранили из-за допинга Спорт, 16:52
Общество ,  
0 
Асмус потребовала компенсацию за надгробие с ее фотографией
Фото: предоставлено адвокатом актрисы

Российская актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за появление своей фотографии на одном из надгробных камней на выставке похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь 2019» в Москве. Об этом сообщил РБК адвокат актрисы Анатолий Кучерена.

По его словам, инцидент стал серьезным потрясением для Асмус.

«В данном случае нет никакой кровожадности», — заявил адвокат, отметив, что разместившим фото актрисы на надгробии достаточно «просто извиниться». Кучерена также сообщил, что в случае взыскания морального вреда полученную сумму пожертвуют «инвалидам, детям».

«Мы сейчас определяемся с суммой, готовы к разговору с оппонентами, мы открыты. Но такие вещи, конечно, нельзя оставлять», — отметил он.

О появлении фотографии актрисы на надгробии сообщил Telegram-канал Mash. В публикации отмечалось, что вскоре экспонат с изображением Асмус убрали, организаторы выставки принесли свои извинения.

Кристина Асмус — актриса театра и кино. Зрителям она знакома по ролям в сериале «Интерны», фильмах «Дублер», «Легок на помине» и пр. С 2012 года — актриса Московского драматического театра им. Ермоловой.

Теги: актриса, Анатолий Кучерена, новости РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter