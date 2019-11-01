Асмус потребовала компенсацию за надгробие с ее фотографией

Асмус потребовала компенсацию за надгробие с ее фотографией

Фото: предоставлено адвокатом актрисы

Российская актриса Кристина Асмус требует извинений и компенсации за появление своей фотографии на одном из надгробных камней на выставке похоронного сервиса и мемориального искусства «Некрополь 2019» в Москве. Об этом сообщил РБК адвокат актрисы Анатолий Кучерена.

По его словам, инцидент стал серьезным потрясением для Асмус.

«В данном случае нет никакой кровожадности», — заявил адвокат, отметив, что разместившим фото актрисы на надгробии достаточно «просто извиниться». Кучерена также сообщил, что в случае взыскания морального вреда полученную сумму пожертвуют «инвалидам, детям».

«Мы сейчас определяемся с суммой, готовы к разговору с оппонентами, мы открыты. Но такие вещи, конечно, нельзя оставлять», — отметил он.

О появлении фотографии актрисы на надгробии сообщил Telegram-канал Mash. В публикации отмечалось, что вскоре экспонат с изображением Асмус убрали, организаторы выставки принесли свои извинения.