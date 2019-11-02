В Сыктывкаре произошел пожар в многоквартирном доме

В Сыктывкаре загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, возгорание началось в квартире на втором этаже деревянного дома, расположенного на улице Зои Космодемьянской. Позже огонь распространился на кровлю. До приезда пожарных из дома эвакуировали 30 человек. В 14:24 (совпадает с московским) пожар удалось локализовать на площади 800 кв. м.

По предварительным данным МЧС, никто не пострадал. В ведомстве сообщили, что в тушении пожара задействованы 36 человек и 13 единиц техники.

1 ноября в центре Москвы произошел пожар в жилом доме. По данным МЧС, возгорание началось в одной из квартир на втором этаже здания, позже огонь распространился на верхние этажи, а также шахту лифта. В результате пожара из дома эвакуировали 28 человек, троим из них понадобилась медицинская помощь.