В жилом доме в центре Москвы произошел пожар

В жилом доме в центре Москвы произошел пожар

В центре столицы загорелся жилой дом, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Москве.

По информации экстренных служб, в 15:19 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании в восьмиэтажном жилом доме по адресу Большая Сухаревская площадь, 16/18, стр. 2. Пожар начался в одной из квартир второго этажа.

Площадь пожара уточняется, на месте работают подразделения МЧС. «Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили в МЧС.

ТАСС со ссылкой на собственный источник пишет, что огонь перекинулся со второго на третий и четвертый этажи, а также шахту лифта. Из-за этого произошло обрушение конструкций в шахте. Эту информацию подтверждает РЕН ТВ.

«РИА Новости» сообщает, что в результате возгорания пострадали пять человек.