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В Госдуме оценили слова украинского эксперта о ракетах для ударов по АЭС

Предложение украинского эксперта по созданию ракет для поражения российских АЭС бесперспективно и не имеет здравого смысла, сказал РБК председатель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его словам, политический и экономический эксперт Тарас Загородний подобными заявлениями создает себе не очень хорошую репутацию. «Он наносит ущерб по своей репутации и по своей дальнейшей карьере. С такими заявлениями он просто будет персоной нон грата», — сказал депутат.

«Сегодня Украина находится под полным протекторатом США, и американцам нужен рынок сбыта своего вооружения», — продолжил Шерин. По его мнению, Киеву не позволят создавать новейшие виды вооружения. «Они будут заставлять их у себя оружие покупать», — добавил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек заявил РБК, что эксперт Тарас Загородний переоценивает возможности вооруженных сил Украины.

«Без сомнения, украинская промышленность способна создать ракетные двигатели, но этого мало для современного высокоточного оружия», — отметил он.

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Бальбек добавил, что для создания ракет, способных поразить цели на территории России, необходимы сверхлегкие металлы, системы наведения с защитой от помех, искусственный интеллект, новые формулы синтетического топлива.

«Ну, и самое главное: первый же пуск в сторону России приведет к ответному ракетному удару, который подавит не только пусковые установки, но и разрушит в принципе инфраструктуру управления войсками. И украинские военные это прекрасно понимают», — резюмировал Бальбек.

Украинский эксперт Загородний предложил создавать на Украине ракеты средней дальности, которые будут способны поражать российские атомные электростанции. Дальность полета этих ракет должна, по его мнению, составлять 2,5 тыс. км. Два полка с подобным вооружением станут «мощной силой», заявил эксперт.

Теги: Украина, Россия, ракеты, Госдума, эксперт, новости РБК
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