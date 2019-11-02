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Трамп снизил квоту на прием беженцев в США

Президент США Дональд Трамп понизил квоту принимаемых в страну беженцев до 18 тыс. человек в 2020 году, следует из распоряжения президента.

«Прием до 18 тыс. беженцев в Соединенные Штаты в течение 2020 финансового года оправдан гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам», — говорится в документе.

26 сентября администрация Трампа предложила сократить число беженцев, которых планируют принять в следующем году, до 18 тыс. человек. Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Кевин Макалинан заявлял, что это поможет сосредоточиться на решении проблемы с мигрантами на границе с Мексикой.

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Он отмечал, что США будут отдавать предпочтение тем беженцам, которых преследуют за религиозные убеждения, жителям Ирака, которые помогали Соединенным Штатам, а также гражданам Гватемалы, Гондураса и Сальвадора.

В 2019 году лимит на прием беженцев составлял 30 тыс. человек. Госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что Вашингтон сосредоточит внимание на гуманитарной защите тех, кто уже находится в стране. При этом в 2018 году квота была выше и составляла 45 тыс. беженцев.

Теги: Дональд Трамп, беженцы, лимит
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