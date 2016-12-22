Госсекретарь США объявил о снижении квоты на беженцев до 30 тыс. человек

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты ограничат квоту на прием беженцев до 30 тыс. человек в 2019 финансовом году, который начинается с 1 октября. Об этом сообщается на сайте американского Госдепартамента.

Помпео рассказал, что в следующем году США ожидают обработку заявок от 310 тыс. беженцев. Из них 280 тыс. человек будут претендентами на получение убежища, и только остальные 30 тыс. получат статус беженца.

Госсекретарь отметил, что в США уже находятся 800 тыс. человек, которые просят убежища и ожидают рассмотрения своих заявлений. С 2001 года беженцами признали 4,1 млн человек. Он добавил, что гуманитарная помощь от США составила $8 млрд в 2017 году, что «больше, чем в какой-либо другой стране».

«Предлагаемая в этом году квота на беженцев должна рассматриваться в контексте многих других форм защиты и помощи, предлагаемых Соединенными Штатами», — сказал Помпео.

Он заявил, что США сосредоточат внимание на гуманитарной защите тех, кто уже находится в стране. Это будет сделано исходя из американских интересов в области национальной безопасности и необходимости восстановить целостность «перегруженной» системы предоставления убежища.

В конце сентября 2017 года утвердил квоту на прием до 45 тыс. мигрантов в 2018 финансовом году. Такое количество беженцев обосновывалось «гуманитарными проблемами и иными причинами, отвечающими национальным интересам».

В марте 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении правил въезда в страну. Он на несколько месяцев запретил въезжать в США гражданам Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. В связи с ограничением на въезд иммигрантов Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) пообещал подать в суд на администрацию США.