Троих детей спасли из горящей квартиры в центре Москвы

Четыре человека, включая троих детей, были спасены из горящей квартиры в центре Москвы. Сообщение об этом опубликовано на сайте столичного МЧС.

Как сообщает ведомство, сообщение о пожаре в пятиэтажке по адресу Чаплыгина, 8, стр. 1 поступило в 16:40 мск. Возгорание произошло на пятом этаже здания, площадь пожара составила 40 кв. м. В квартире находились четыре человека, включая троих детей, всех их спасли и передали медикам для проверки.

По данным МЧС, пожар был локализован в 17:24, а в 17:39 его ликвидировали.

27 августа в пятикомнатной квартире в центре Москвы по адресу Малая Дмитровка, 25 произошел пожар. Помещение сдается под офисы, пожар начался в одной из его комнат.