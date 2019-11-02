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В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

Водитель Mercedes-Benz ML 400 врезался в памятник Александру III в Иркутске утром 2 ноября, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел на набережной Ангары около 6:00 по местному времени (01:00 мск). Полицейские, приехавшие на место происшествия, обнаружили хозяина внедорожника недалеко от места ДТП, у него были признаки опьянения.

36-летний местный житель отрицал, что находился за рулем машины, утверждая, «что в момент происшествия прогуливался по набережной». Объяснить, кто был в этот момент за рулем машины, автовладелец не смог. Сотрудники ГИБДД не поверили ему и предложили пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался от процедуры.

Отмечается, что мужчина не имел документов на автомобиль. Ему грозит штраф до 30 тыс. руб. Также водителю придется компенсировать ущерб, нанесенный постаменту памятника.

21 октября в Ханты-Мансийске грузовой автомобиль врезался в здание детского сада. У «КамАЗа» отказали тормоза, из-за чего грузовик пробил ограждение дошкольного учреждения и врезался в его стену. В результате ДТП не пострадали ни воспитанники детсада, ни его сотрудники.

Теги: ДТП, Иркутск, памятник
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