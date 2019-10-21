В Ханты-Мансийске грузовик врезался в детский сад

Грузовик въехал в здание детского сада в Ханты-Мансийске из-за отказа тормозов, сообщили РБК в пресс-службе управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

«ДТП произошло в начале шестого по местному времени. Водитель грузового автомобиля «КамАЗ» врезался в стену детского сада», — сказали в пресс-службе. По предварительным данным, у грузовика отказала тормозная система, в результате чего водитель пробил ограждение детского сада и проехал по территории. Автомобиль остановился только после того, как въехал в стену одного из корпусов детсада.

Пострадавших нет ни среди воспитанников, ни среди взрослых, уточнили в ведомстве. На месте по-прежнему работают сотрудники полиции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

По данным агентства «ЮграPro», речь идет о детском саде «Елочка», который расположен рядом с одной из центральных улиц города — Гагарина. Агентство сообщает, что грузовик чуть не сбил женщину, которая пришла забирать своего ребенка.