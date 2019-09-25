СК начал проверку после отравлений в православной гимназии Иркутска

Следственный комитет начал проверку из-за отравления в православной женской гимназии Иркутска, сообщается на сайте регионального СК.

Проверка осуществляется по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящий момент следователи совместно с региональным отделом Роспотребнадзора устанавливают обстоятельства случившегося и причины отравления, назначено бактериологическое исследование.

24 сентября в Иркутске госпитализировали несколько учениц частной православной гимназии с симптомами пищевого отравления. После инцидента столовую учебного заведения закрыли на карантин.

Как ранее сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава, в гимназии отравились 24 ребенка в возрасте от семи до 16 лет. По предварительным данным ведомства, все они съели пирожные, 11 детей попали в больницу.