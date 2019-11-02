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Очевидцы сообщили подробности взрыва на танкере в Находке

Очевидцы взрыва газа на танкере «Залив Америка» в Находке рассказали «РИА Новости», что у судна разорвало часть палубы.

«Палубу разорвало, как консервную банку, выбросило за борт троих, двоих подняли», — описал произошедшее один из очевидцев.

Другой свидетель взрыва подтвердил, что середину палубы «полностью разворотило» и произошло небольшое возгорание, которое уже потушили. По его словам, троих человек выкинуло за борт. Собеседник отметил, что другие члены экипажа не пострадали.

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Третий очевидец рассказал агентству, что он слышал громкий хлопок, а затем увидел большое облако дыма в районе мыса Астафьева. По словам собеседников агентства, обычно в подобных случаях причиной чрезвычайных происшествий становится неисправность приборов освещения.

«КП-Владивосток» со ссылкой на очевидцев сообщает, что за борт ударной волной выкинуто боцмана, старшего помощника и матроса.

По данным Росморречфлота, в результате взрыва газа на танкере погибли три человека. ТАСС отмечал, что всего на борту судна находились пять человек. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). Статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет.

Теги: Находка, танкер, взрыв
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