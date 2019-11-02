Очевидцы сообщили подробности взрыва на танкере в Находке

Очевидцы сообщили подробности взрыва на танкере в Находке

Очевидцы взрыва газа на танкере «Залив Америка» в Находке рассказали «РИА Новости», что у судна разорвало часть палубы.

«Палубу разорвало, как консервную банку, выбросило за борт троих, двоих подняли», — описал произошедшее один из очевидцев.

Другой свидетель взрыва подтвердил, что середину палубы «полностью разворотило» и произошло небольшое возгорание, которое уже потушили. По его словам, троих человек выкинуло за борт. Собеседник отметил, что другие члены экипажа не пострадали.

Третий очевидец рассказал агентству, что он слышал громкий хлопок, а затем увидел большое облако дыма в районе мыса Астафьева. По словам собеседников агентства, обычно в подобных случаях причиной чрезвычайных происшествий становится неисправность приборов освещения.