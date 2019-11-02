Выкупавшего воинские награды мексиканца наградили медалью Минобороны

Посол России в Мексике Виктор Коронелли вручил гражданину Мексики Эдуардо Крусу медаль Министерства обороны России «Памяти героев Отечества». Ранее решение о награждении принял глава военного ведомства Сергей Шойгу, сообщает агентство «РИА Новости».

Эдуардо Крус занимается тем, что вместе с единомышленниками из организации «Вечный огонь» выкупает на аукционах в разных странах мира советские и российские воинские награды, разыскивает их владельцев или передает ордена в российское посольство. Из посольства награды направляют в администрацию президента.

«В качестве признания заслуг сегодня мы наградили его медалью Министерства обороны — это то немногое, чем мы можем отблагодарить и ознаменовать эту работу», — сказал Коронелли во время церемонии награждения.

По словам Круса, за время работы он успел передать в Россию 16 наград, которые попали в семьи и музеи. Кроме того, еще две награды Крус передал в самопровозглашенную ДНР.