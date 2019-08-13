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В Приамурье на памятник воинам Великой Отечественной попали солдаты НАТО

В селе Дипкун Тындинского района Амурской области после ремонта на памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, оказалось изображение солдат НАТО. Об этом сообщает Amur.Info со ссылкой на депутата районного совета Валерия Ветелкина.

Фото: Amur.Info

Издание отмечает, что ремонт сделали к 9 мая, однако внимание на ситуацию обратили лишь недавно. Ветелкин обратился в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области. Однако ему ответили, что памятник не состоит на госохране, так как ему меньше 40 лет.

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«Там нарисованы солдаты НАТО с американскими автоматами. Там полностью американская форма, американские автоматы М-16 — там все это четко видно. Соответственно, людей в Дипкуне это все очень сильно возмутило», — отметил депутат. Он добавил, что, по его данным, изображение заказывали в Благовещенске.

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При этом начальник госинспекции Виталий Ребизант заявил, что ведомство также считает, что изображение не соответствует событиям Великой Отечественной войны, но не может вмешаться в ситуацию.

Глава Тындинского района Тамара Лысакова рассказала, что макет памятника не согласовывали с администрацией. По ее словам, средства на ремонт выделял Дипкунский сельсовет. «Разберемся, исправим ситуацию. Это специалисты делали. Поэтому будут переделывать», — заявила она.

Теги: Амурская область, памятник, Великая Отечественная Война
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