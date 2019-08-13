В Приамурье на памятник воинам Великой Отечественной попали солдаты НАТО

В селе Дипкун Тындинского района Амурской области после ремонта на памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, оказалось изображение солдат НАТО. Об этом сообщает Amur.Info со ссылкой на депутата районного совета Валерия Ветелкина.

Фото: Amur.Info

Издание отмечает, что ремонт сделали к 9 мая, однако внимание на ситуацию обратили лишь недавно. Ветелкин обратился в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Амурской области. Однако ему ответили, что памятник не состоит на госохране, так как ему меньше 40 лет.

«Там нарисованы солдаты НАТО с американскими автоматами. Там полностью американская форма, американские автоматы М-16 — там все это четко видно. Соответственно, людей в Дипкуне это все очень сильно возмутило», — отметил депутат. Он добавил, что, по его данным, изображение заказывали в Благовещенске.