Депутат Верховной рады назвал геополитические провалы Зеленского

Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил о «серьезных провалах» украинского руководства в международной политике. Трансляция заседания парламента велась в Youtube.

В частности, парламентарий упомянул выдачу Данией разрешения на прокладку газопровода «Северный поток-2». По словам депутата, реализация этого проекта, ставит под вопрос газовые поставки через Украину и может стать «очень большой проблемой» для страны.

«А что сделала Украина, чтобы не допустить этого? Где официальный визит президента в Данию и встречи с датскими парламентариями?» — заявил Гончаренко.

Политик также упрекнул президента Украины Владимира Зеленского за отсутствие реакции на слова чешского президента Милоша Земана о том, что Крым — это часть Украины.

30 октября Копенгаген одобрил маршрут газопровода «Северный поток-2». Таким образом Дания стала последней страной, выдавшей разрешение на строительство проекта.