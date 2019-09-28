Число пострадавших при пожаре на кораблях в Южной Корее возросло до 18

Число пострадавших при пожаре на кораблях в Южной Корее возросло до 18

Число пострадавших в результате пожара на двух кораблях в южнокорейском порту Ульсан возросло до 18 человек, передает Yonhap со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о девяти пострадавших.

По данным агентства, ранения получили 12 моряков, среди которых оказались трое иностранцев и девять граждан Южной Кореи, а также шесть спасателей. Один человек получил серьезные травмы.

Yonhap отмечает, что открытое горение ликвидировали спустя пять с половиной часов после начала пожара. По данным агентства, его планируют полностью потушить в течение дня. Морская полиция и пожарная служба проведут расследование обстоятельств произошедшего.

После того как перевозивший горючее корабль загорелся в порту Ульсан, произошел взрыв. На борту находились 25 членов экипажа, среди которых — россияне и филиппинцы. Затем огонь перекинулся на соседний корабль, на борту которого был 21 человек.

В Генконсульстве России в Пусане рассказали, что на судне Stolt Groenland находились десять россиян. В диппредставительстве добавили, что никто серьезно не пострадал.