СМИ сообщили о задержании в Турции заподозренных в связях с ИГ россиянок

СМИ сообщили о задержании в Турции заподозренных в связях с ИГ россиянок

Двух россиянок задержали в Турции по подозрению в связях с запрещенной террористической организацией «Исламское государство». Об этом сообщает турецкая газета Sözcü.

По данным издания, женщины были задержаны при попытке пересечь границу Турции в провинции Килис. Вместе с ними в момент ареста находились трое детей. Россиянки были занесены в базу Интерпола с «красным уведомлением», который означает, что найденное лицо требуется задержать и решить вопрос о его экстрадиции. В связи с этим женщины были переданы в иммиграционное управление провинции.

В пресс-службе посольства России в Турции заявили РБК, что не располагают комментарием о задержании россиянок.

12 октября в турецкой провинции Кайсери на юго-востоке страны полиция также задержала россиян по подозрению в принадлежности к террористической группировке «Исламское государство».

