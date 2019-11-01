Армия Израиля сообщила о перехвате семи ракет из сектора Газа

Израильские ПВО перехватили семь ракет, выпущенных с территории сектора Газа, сообщается на странице Армии обороны Израиля в Twitter.

«Система ПВО «Железный купол» перехватила их все», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что армия Израиля зафиксировала запуск ракеты с территории сектора Газа. В прошлый раз израильские подразделения и боевики, подконтрольные ХАМАС, обменивались ракетными ударами в сентябре. Тогда военные Израиля в ответ на две ракеты, запущенные с территории сектора Газа, нанесли ответный удар по 15 целям движения противника.

6 сентября на границе с Израилем прошла демонстрация под названием «Марш возвращения» за снятие блокады сектора, которая длится более 12 лет. Во время акции были убиты два палестинских подростка, 70 протестующих получили ранения.