Из горящего жилого дома в центре Москвы спасли сову

Пожарные спасли сову из горящего жилого дома в центре Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Пожар в восьмиэтажном доме произошел 1 ноября. По данным МЧС, возгорание произошло в одной из квартир на втором этаже здания, после чего огонь распространился на верхние этажи дома и шахту лифта. В 17:08 пожар удалось потушить.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, из горящего дома спасли более 30 человек, а также сову. Пожарные унесли птицу в одну из машин, чтобы она смогла прийти в себя. После ликвидации возгорания ее вернули хозяйке.

Позже хозяйка птицы сообщила телеканалу «Москва 24», что сова породы уральская неясыть по кличке Абу осталась одна дома, поскольку из-за пожара сына женщины эвакуировали через балкон квартиры, а птицу было невозможно забрать с собой.