Пробки в Москве достигли девяти баллов

Вечером 1 ноября пробки на дорогах Москвы на некоторое время достигли девяти баллов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сервис «Яндекс.Пробки». Основные заторы наблюдались на центральных улицах столицы: Тверской, Пятницкой, Мясницкой и Москворецкой.

Как заявили РБК в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сейчас показатель пробок по столице составляет восемь баллов, в Москве наблюдаются снег и гололедица. В ЦОДД также допустили увеличение количества аварий на дорогах столицы.

В пресс-службе центра напомнили, что ранее ЦОДД рекомендовал водителям заранее планировать поездки, а также выезжать в сторону области до трех или после восьми часов вечера.

29 октября московские власти объяснили девятибалльные пробки на дорогах столицы проведением дорожных работ, непогодой, а также множеством мелких ДТП.