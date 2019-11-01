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Оператор системы маркировки поддержал удешевивший нанесение кода стартап

Оператор системы маркировки в России — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — заключил соглашение о сотрудничестве и инвестициях в совместный проект с технологическим стартапом SPT, который может способствовать исключению затрат на оборудование для маркировки. Об этом сообщается в пресс-релизе, распространенном ЦРПТ.

В центре уточнили РБК, что ЦРПТ станет совладельцем компании-разработчика, однако отметили, что окончательная конфигурация сделки по-прежнему прорабатывается.

Как следует из пресс-релиза, SPT обладает технологиями, позволяющими наносить коды не на производственной линии компании, а в процессе изготовления упаковки и этикетки в типографии. В документе отмечается, что благодаря такому решению производителям не придется дооборудовать собственные линии печатающим оборудованием, а затраты по их обслуживанию будут «равны нулю».

В пресс-службе центра сообщили, что решение способствует снижению операционной нагрузки на компании и будет использовано для производителей молока и прочих товаров повседневного спроса. SPT займется оказанием услуг по инсталляции и обслуживанию программно-аппаратного комплекса для печати кодов в типографиях.

В операторе пояснили, что технологию уже апробировали в промышленном режиме для продукции компании «Курское молоко»: систему цифровой маркировки интегрировали с оборудованием для цифровой печати, и типография смогла забирать коды data matrix по защищенным каналам и печатать их на упаковке и этикетке.

В декабре 2018 года власти утвердили концепцию создания системы маркировки и прослеживаемости товаров, необходимость в такой мере объяснили борьбой с контрафактной продукцией. Летом этого года правительство утвердило введение обязательной маркировки молочных продуктов. Предполагалось, что срок ее ввода определят по итогам начавшегося в июле эксперимента, который продлится до 29 февраля 2020 года.

Теги: стартап, маркировка
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