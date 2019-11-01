Суд не нашел нарушений в действиях организатора концерта «Ленинграда»

В действиях устроителя концерта группы «Ленинград» в Ростове-на-Дону не выявлено нарушений. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Кировского районного суда города.

Было установлено, что ООО «Медиашоу», которое занималось организацией концерта, указало в договоре с «Ленинградом» недопустимость нецензурной брани во время выступления. Представители компании передали в суд копию гарантийного письма, в котором артисты обязуются не выражаться нецензурно во время концерта.

Суд решил, что «Медиашоу» приняло все необходимые меры, чтобы не нарушить законодательство, и постановил, что компания не совершала административного правонарушения.

В сентябре на «Медиашоу» завели административное производство из-за мата на шоу «Ленинграда», которое прошло в Ростове-на-Дону 13 сентября. Сотрудник управления Минкультуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральному округам обвинила лидера группы Сергея Шнурова в том, что во время выступления он использовал нецензурную брань перед большим скоплением народа. Концерт посетили 45 тыс. человек.