Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории

Рособрнадзор готов представить для обсуждения модели обязательной контрольной работы по истории для выпускников российских школ. Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания рабочей группы по совершенствованию концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, передает ТАСС.

По словам Кравцова, ведомство готово обеспечивать контроль за эффективностью мер по совершенствованию исторического образования в школах. Руководитель Рособрнадзора отметил, что в моделях обязательных контрольных будет учитываться освоение выпускниками программ по истории регионов.

В ходе совещания Кравцов также сообщил, что более трети школьников, решивших сдавать ЕГЭ по истории России, плохо знают этот предмет и не способны устанавливать простейшие причинно-следственные и хронологические связи. По словам руководителя Рособрнадзора, такое положение дел во многом вызвано отсутствием современных методик преподавания, а также нехваткой программ подготовки школьных учителей.

Ранее Рособрнадзор назвал наиболее распространенные ошибки, допущенные при сдаче ЕГЭ по литературе. По данным ведомства, в сочинении чаще всего наблюдаются такие ошибки, как нарушение логики в рассуждении, а также «низкий уровень речевого оформления текста».