Рособрнадзор назвал самые популярные ошибки при сдаче ЕГЭ по литературе

Специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) проанализировали наиболее распространенные ошибки при сдаче ЕГЭ по литературе. Об этом сообщает на своем сайте Рособрнадзор.

В сочинении, одной из наиболее сложной части экзамена, чаще всего встречаются такие ошибки, как невнимательное прочтение темы, отсутствие опоры на произведения, нарушение логики в рассуждениях и «низкий уровень речевого оформления текста». Отмечается, что выпускники не всегда понимают значение литературных терминов, включая их в текст лишь для «придания ему внешней убедительности».

Исследователи выяснили, что трудности у учеников также вызывают задания, требующие хорошего знания художественного текста и умения вписывать произведения авторов в литературный контекст.

В Рособрнадзоре заверили, что в 2020 году формат единого госэкзамена по литературе не претерпит значительных изменений, что позволит выпускникам подготовиться к аттестации, основываясь на материалах ЕГЭ прошлых лет.

Ранее Рособрнадзор совместно с Минпросвещения опубликовал данные о расписании экзаменов в школах в 2020 году. Досрочный этап будет проходить с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня, а дополнительный — с 7 по 24 сентября.