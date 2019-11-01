Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 12:29
Билалова в США отпустили под залог Общество, 18:43 «Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза» Экономика, 18:43 Чек-лист: готов ли ваш автомобиль к зимнему сезону РБК и Dunlop, 18:38 SuperJet с отказавшим двигателем сел в Тюмени Общество, 18:24 Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA Спорт, 18:19 Рособрнадзор предложил ввести обязательную контрольную по истории Общество, 18:14 Минтранс отменил приказ о переводе вагонов на кассетные подшипники Бизнес, 18:11 Куплю недорого: во что вкладываются инвесторы недвижимости РБК и Элитная недвижимость, 18:09 СК сообщил о розыске четверых участников перестрелки в Ростовской области Общество, 18:01 Глава «Объединенных медицинских систем» сообщил об обысках в компании Общество, 18:00 Суд признал банкротом компанию из группы «Сумма» братьев Магомедовых Общество, 17:58 Суд оштрафовал «Мемориал» на 300 тыс. руб. по закону об иноагентах Общество, 17:57 Минэк объяснил идею перевести банки и ТЭК на российский софт и «железо» Технологии и медиа, 17:57 Суд не нашел нарушений в действиях организатора концерта «Ленинграда» Общество, 17:55
Общество ,  
0 
Глава «Объединенных медицинских систем» сообщил об обысках в компании

В группе компаний «Объединенные медицинские системы» (ОМС) прошли обыски. Об этом сообщил РБК председатель совета директоров «ОМС» Павел Богомолов.

По его словам, обыски состоялись в клиниках, в офисе компании, дома у президента группы, а также у генерального директора одного из входящих в «ОМС» юридических лиц, их проводил отдел борьбы с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД по Московской области.

Богомолов сообщил, что обыски проводились с целью оказания психологического давления.

«На мой взгляд, приходить в шесть утра домой и детям говорить, что «вы увидите свою маму через 4 года», — исключительно моральное давление», — заявил он.

Говоря о причинах обысков, Богомолов рассказал, что какое-то время назад поступило письмо фонда ОМС, в котором содержалась просьба разобраться «в части, касающейся лечения больных гепатитом С, в клинике, входящей в группу компаний «ОМС». По словам председателя совета директоров «ОМС», после появления письма была проведена доследственная проверка, по результатам которой было отказано в возбуждении уголовного дела. Однако недавно постановление отменили, дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Богомолов рассказал, что сотрудники правоохранительных органов опросили несколько тысяч пациентов из разных регионов страны, получавших противовирусную терапию в рамках лечения от гепатита С. Восемь из них сообщили, что не получали медицинской помощи.

«И на основании этого, за лечение 8 пациентов и якобы хищение денежных средств, за это было и возбуждено уголовное дело», — объяснил Богомолов, назвав обвинения не соответствующими действительности.

«Все, кто приложил руку к подобному, — должны ответить», — заявил Богомолов. Он также отметил, что проведение обысков является лишь поводом, напомнив, что компания является одним из лидеров во многих направлениях отрасли и «представляет определенный интерес».

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

В сентябре Следственный комитет провел обыски в Москве и Санкт-Петербурге в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами. Пациентам фиктивных медцентров диагностировали тяжелые заболевания и убеждали взять кредиты для оплаты лечения.

Теги: обыски, новости РБК
Материалы по теме
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
Общество
Росздравнадзор закрыл в Москве подпольную клинику пластической хирургии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter