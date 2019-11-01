Глава «Объединенных медицинских систем» сообщил об обысках в компании

В группе компаний «Объединенные медицинские системы» (ОМС) прошли обыски. Об этом сообщил РБК председатель совета директоров «ОМС» Павел Богомолов.

По его словам, обыски состоялись в клиниках, в офисе компании, дома у президента группы, а также у генерального директора одного из входящих в «ОМС» юридических лиц, их проводил отдел борьбы с экономическими преступлениями (ОБЭП) МВД по Московской области.

Богомолов сообщил, что обыски проводились с целью оказания психологического давления.

«На мой взгляд, приходить в шесть утра домой и детям говорить, что «вы увидите свою маму через 4 года», — исключительно моральное давление», — заявил он.

Говоря о причинах обысков, Богомолов рассказал, что какое-то время назад поступило письмо фонда ОМС, в котором содержалась просьба разобраться «в части, касающейся лечения больных гепатитом С, в клинике, входящей в группу компаний «ОМС». По словам председателя совета директоров «ОМС», после появления письма была проведена доследственная проверка, по результатам которой было отказано в возбуждении уголовного дела. Однако недавно постановление отменили, дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).