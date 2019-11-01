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Задержанного за подготовку убийства генерала арестовали на два месяца

Ессентукский городской суд Ставропольского края арестовал на два месяца генерала милиции в отставке, бывшего начальника Западного управления внутренних дел на транспорте Александра Туривненко, подозреваемого в подготовке убийства гражданской жены своего умершего брата. Об этом сообщается на сайте суда.

Против Туривненко, ныне работающего директором санатория «Солнечный» и ООО «Росток» в Кисловодске, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (приготовление к совершению убийства по найму из корыстных побуждений).

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По данным следствия, генерал хотел организовать убийство гражданской жены своего умершего брата Магомедовой, думая, что после ее смерти он сможет оказать влияние на своего племянника, который унаследовал все имущество его родственника. Таким образом бывший милиционер хотел получить доли в ООО «Санаторий Солнечный», ООО «Росток» и ООО «Питергоф».

Как сообщает «Блокнот», брат генерала завещал своему сыну наследство, общая стоимость которого оценивается в 5 млрд руб. Местное издание также опубликовало видеозапись задержания Туривненко в его кабинете, предоставленное пресс-службой МВД России.

Ранее в СК сообщили, что предполагаемый исполнитель заказного убийства Магомедовой обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов инсценировали похищение и убийство женщины. В качестве доказательств исполнения заказа были сделаны фотографии, предоставленные заказчику убийства. Туривненко задержали с поличным при передаче денег за якобы совершенное преступление.

Теги: Ставропольский край, арест, убийство, генерал
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