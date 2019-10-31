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Уволенного Медведевым генерала милиции задержали за подготовку убийства
По данным следствия, Александр Туривненко хотел организовать убийство гражданской жены своего умершего брата и завладеть долями в коммерческих фирмах, которые перешли по наследству его племяннику
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Ставропольском крае задержали генерал-майора милиции Александра Туривненко, занимавшего до 2010 года пост начальника Западного управления внутренних дел на транспорте. Как сообщается на сайте СК России, он подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства по найму).

По данным следствия, генерал, находившийся в отставке, сейчас работает директором одного из санаториев Кисловодска. Мужчина хотел организовать убийство гражданской жены своего ранее умершего брата и таким образом завладеть долями в коммерческих фирмах, которые перешли по наследству его племяннику, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что Туривненко заказал убийство женщины, думая, что она имеет прямое влияние на своего сына и может помешать осуществлению задуманного. Для этого подозреваемый привлек своего знакомого, предложив совершить преступление за денежное вознаграждение в размере 1 млн руб. Для покупки огнестрельного оружия Туривненко дал ему 150 тыс. руб.

О предложении Туривненко знакомый генерала сообщил в правоохранительные органы. Сотрудники полиции инсценировали похищение и убийство женщины, проживающей в Санкт-Петербурге. В качестве доказательства исполнения заказа были сделаны ее фотографии. Туривненко был задержан при передаче денег за якобы совершенное преступление.

Генерал Туривненко был освобожден от должности начальника Западного управления внутренних дел на транспорте указом президента России Дмитрия Медведева от 31 июля 2010 года.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Ставропольский край, убийство
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