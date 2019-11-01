Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве

Артисты Мариинского театра отравились во время гастролей в Москве

Шестеро артистов Мариинского театра Санкт-Петербурга были госпитализированы с неустановленной кишечной инфекцией в Москве, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Сегодня ночью несколько бригад скорой медицинской помощи выезжали к артистам Мариинского театра из Санкт-Петербурга по поводу кишечной инфекции неясной этиологии», — заявили в департаменте.

Всего за помощью обратились 13 человек, семеро из которых были осмотрены врачами на месте и отказались от госпитализации. Среди тех, кого увезли в больницу, один ребенок. Роспотребнадзор устанавливает причины произошедшего.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя труппы, артисты симфонического оркестра и хора отравились едой, которую заказали онлайн в частной доставке. Труппа петербургского театра была с гастролями с столице.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники, накануне артисты выступили на сцене парка «Зарядье» и пообедали блюдами из ланч-боксов, после чего почувствовали недомогание.