Путин поздравил судебных приставов с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с профессиональным праздником. Телеграмма с поздравлением опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что задачи, которые стоят перед ФССП, налагают на сотрудников особую ответственность, и обратил внимание, что приставы не только выполняют свои профессиональные обязанности. «Отрадно, что вы [...] уделяете внимание реализации актуальных социальных, патриотических, творческих проектов и инициатив», — говорится в сообщении.

Приставов также поздравил председатель правительства Дмитрий Медведев. Он отметил, что ФССП на сегодняшний день является современной структурой, которая способна решать самые сложные задачи. «От вас напрямую зависит благополучие людей, их вера в справедливость и торжество закона», — добавил премьер.

День судебного пристава отмечается в России с 2009 года 1 ноября. В этот день в 1865 году император Александр II издал указ о новых судебных уставах и создании института судебных приставов.